У Києві збільшили кількість вулиць із велосипедною інфраструктурою: де саме

У Києві збільшили кількість вулиць із велосипедною інфраструктурою: де саме

На різних етапах реалізації, розробки та погодження схем перебувають 18 вулиць міста.

У Києві продовжують розширювати велосипедну інфраструктуру.

Про це повідомив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.

Так, за його словами, наразі на різних етапах реалізації, розробки та погодження схем перебувають 18 вулиць столиці України.

"Розпочато реалізацію частини магістрального веломаршруту "Оболонь-Поділ-Центр". Так, на вул. Г. Сковороди, що є частиною веломаршруту, вже влаштовано велосипедну смугу. Вона з’єднує вул. Набережно-Хрещатицьку, де тривають роботи, та серце Подолу – пішохідну Контрактову площу.

На вулиці Героїв Сталінграда в рамках капітального ремонту також влаштують двосторонні велодоріжки, що приєднаються до велодоріжок, які вже є на проспекті Степана Бандери", - зазначив Густєлєв.

Також, за його словами, на вулицях Стрітенській та Пилипа Козицького реалізували нові схеми організації дорожнього руху зі спільним рухом велосипедистів та автотранспорту з обмеженням дозволеної швидкості до 30 км/год. Наразі дорожні служби завершують нанесення дорожньої розмітки.

КМДА

Ділянка спільного руху велосипедистів та автотранспорту на вул. Стрітенській поєднає вул. Велику Житомирську, де планується влаштування смуги руху громадського транспорту і велосипедів, та вул. Стрілецьку. Також велоінфраструктура на вул. Стрітенській з’єднається з наявною велосипедною смугою на вул. Олеся Гончара.

"На вул. Пилипа Козицького вперше в столиці впроваджено велосипедну смугу зустрічного руху. Також поруч облаштовується велоінфраструктура на вулицях Генерала Воробйова та Ніщинського, щоб поєднати житловий масив Чоколівка з майбутнім магістральним веломаршрутом «Солом’янка-Центр», який наразі проходить експертизу та запланований до реалізації",– підсумував заступник голови КМДА.

Окрім того, нещодавно на регульованому перехресті вулиць Олеся Гончара та Ярославів Вал була влаштована перша у столиці лівоповоротна велосипедна зона очікування з віднесеною вперед стоп-лінією, що покращує видимість велосипедистів під час поворотів ліворуч, перелаштування та маневрів на перехресті.

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