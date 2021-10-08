У Києві звільнять "захоплені" парковки та введуть бронювання машиномісць: що відомо

У Києві звільнять "захоплені" парковки та введуть бронювання машиномісць: що відомо

Паркомісце буде коштувати від 1323 до 8599 гривень.

У Києві почнуть очищувати самовільно захоплені паркомісця від конусів, фішок та інших нелегальних засобів.

Про це повідомили на сайті КМДА.

У столиці презентували концепцію нової паркувальної політики. Від наступного тижня місця біля найбільш затребуваних точок у центрі почнуть звільняти. Зараз ці місця "зарезервовані" власникам прилеглих бізнесів.

Також читайте У Києві водій заблокував рух та побив інспектора з паркування, який складав постанову про порушення

"При цьому для відповідального бізнесу, якому для діяльності необхідна парковка і який готовий платити дорого, ми маємо рішення. Відтепер можна укласти договір з містом про бронювання машиномісця з використанням офіційного міського знаку єдиного стандарту", – повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов.

Місто розробило єдиний уніфікований знак, який свідчитиме про те, що конкретне місце передплачене. Його кольорова гама вказує на приналежність до конкретної паркувальної зони, а літерно-номерний ідентифікатор – до конкретного паркувального майданчика.

КМДА

Також на ньому буде позначений QR-код, який можна відсканувати і дізнатися про передплатника паркування, період, кількість заброньованих машиномісць та скільки за це отримає міський бюджет.

Ціна за одне паркомісце встановлюватиметься залежно від територіальної зони: від 8599 грн/міс для І зони, від 4410 грн/міс – для ІІ зони і від 1323 грн/міс у спальних районах.

В межах одного майданчика забронювати можна буде не більше 40% машиномісць. 60% лишатиметься загальнодоступними. За умови надходження більше, ніж однієї заявки на бронювання в межах одного майданчика, паркомісце буде виставлятися на онлайн-аукціон.

Раніше повідомлялося, що у центрі Києві анонсували створення чотирьох парковок.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання