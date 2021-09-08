У Київській області знайшли унікальний Opel, який 68 років простояв у сараї

У Київській області знайшли унікальний Opel, який 68 років простояв у сараї

Автомобіль зберіг більшу частину оригінальних заводських комплектувальних.

У Київській області блогеру вдалося знайти унікальну "капсулу часу" - Opel P4 1935 року випуску.

Відповідний екземпляр відшукав Roma Urraco. Так, за його словами, цей автомобіль останні 68 років простояв без руху в дерев'яному сараї. Утім, незважаючи на довгий простій і непрезентабельний зовнішній вигляд, автомобіль зберіг більшу частину оригінальних заводських комплектувальних, передає Motor.

Opel P4 випускали на заводі в німецькому Рюссельсхаймі від 1935 до 1937 років. За цей період інженери зібрали близько 66 тисяч автомобілів в кузовах седан і напів-кабріолет, в основі яких лежав модифікований Opel 1,2 Liter.

Кузов автомобіля представляв тонку металеву оболонку на дерев'яному каркасі. У салоні автомобіля була присутня приладова панель, обладнана двома великими круглими індикаторами жовтого кольору з зеленим підсвічуванням, які включали в себе спідометр, одометр, давач пального і масляний манометр. Крім того, на панелі розташовувалися перемикачі фар, щіток склоочисника і поворотників.

У рух автомобіль приводив 1,1-літровий чотирициліндровий двигун з водяним охолодженням, віддача якого становила 23 кінські сили. Максимальна швидкість задньоприводного Opel P4 становила 85 кілометрів на годину.

Із невідомої причини в 1953 році автомобіль поставили в сарай, в якому машина провела наступні 68 років. Майже через сім десятиліть Opel зберіг більшу частину оригінальних запчастин, включаючи рідний мотор, коробку передач, ходову частину і навіть жовті номерні знаки старого зразка. Машина дожила до наших днів практично в автентичному стані і є чудовою заготівлею для подальшої реставрації.

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