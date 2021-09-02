У Львові 24-річного рекордсмена з п'яного водіння на 80 років позбавили водійських прав

У Львові 24-річного рекордсмена з п'яного водіння на 80 років позбавили водійських прав

Цього року на нього наклали штрафів майже на 398 тисяч гривень.

У Львові 24-річного Івана Панаса на 80 років позбавили права керувати автомобілем.

Про це повідомляє сайт Zaxid.net.

2019 року чоловіка чотири рази зупиняли за кермом BMW 525 у стані наркотичного сп'яніння. Від початку цього року його "ловили" нетверезим ще 9 разів.

Водій не сплачує штрафи і ігнорує рішення судів, але іноді приходить на засідання. В одному із судових засідань Панас заявив, що BMW 525 належить його матері і він бере його без дозволу.

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17 червня Сихівський районний суд прийняв рішення арештувати Панаса на 15 днів. Також у нього мали конфіскувати конфіскувати машину. Після арешту він знову почав керувати без водійських прав та нетверезим.

2 липня львів'янина вчергове затримали під наркотичним сп’янінням, і він був за кермом BMW 525. У постанові суду незрозуміло, чи це було інше авто, чи виконавча служба не змогла конфіскувати попереднє.

Панас відмовився пройти перевірку на стан сп’яніння і не прийшов у суд, коли цю постанову розглядали. На нього наклали максимальний передбачений законодавством штраф – 51 тисячу гривень. Також суд уже вдруге прийняв рішення конфіскувати автомобіль BMW 525.

Сукупна сума штрафів, які наклали суди на Панаса упродовж 2021 року становить 397,8 тис. грн, а прав його позбавили загально на 80 років. У львівських судах є матеріали ще кількох адміністративних справ щодо нетверезого керування чоловіка, тому ці цифри ще можуть зрости.

Раніше повідомлялося, що ще одного львів'янина позбавили водійських прав на 40 років і оштрафували на майже пів мільйона.

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