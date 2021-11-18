У Мережі показали, який вигляд могла б мати оновлена версія "Таврія" 2022 року

У Мережі показали, який вигляд могла б мати оновлена версія "Таврія" 2022 року

Модель має досить ефектний вигляд.

У Мережі вирішили пофантазувати щодо того, який вигляд могла б мати рестайлингова версія Tavria Nova.

Відповідні світлини на своїй сторінці у Facebook опублікував незалежний дизайнер - Роман Прядко.

Він частково зберіг стилістику моделі, кузов тридверний хетчбек, розміри та розташування основних агрегатів. Зокрема, масивний бампер, горизонтальний отвір у решітці радіатора, квадратні фари і навіть отвори колісних дисків.

Загалом вийшла доволі правдоподібна версія, яка могла б випускатись, якби модель "дожила" до 2022 року.

Раніше Роман Прядко показав вид прототипу "Таврії" 2022 року ззаду, хоча з цього ракурсу спільного з попередником менше. Зокрема, нахил багажної дверки в оригінальної "Таврії" був більшим, а бампер складався з однієї деталі. Втім, це лише фантазія дизайнера, яку активно обговорюють у соцмережах прихильники "Таврії".

Додамо, що Прядко показав й "Таврію" 2021 року.