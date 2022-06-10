У Мережі показали, який вигляд має сучасний "Бандеромобіль" із кулеметом на борту: відео

У Мережі показали, який вигляд має сучасний "Бандеромобіль" із кулеметом на борту: відео

На передовій в української армії є незвичайний екземпляр, створений на базі ГАЗ-24-10.

Цей транспортний засіб адаптували під участь у бойових діях. Аби від нього була користь на фронті, йому на борт поставили кулемет.

Судячи з відео, фахівці встановили в задній частині седана великокаліберний 14,5-мм кулемет КПВТ з дистанційним керуванням, зробивши його схожим на машину з фільму "Шалений Макс". Також йому посилили підвіску, встановили позашляхові шини та захист на передній бампер для зручності пересування по полю бою.

Відповідне відео з'явилося на сторінці Ukraine Weapons Tracker в Twitter.

#Ukraine: The most incredible technical of the Ukrainian forces so far - a Soviet GAZ-24-10 Volga sedan with a remote controlled weapon station module consisting of a KPVT 14.5mm heavy machine gun. pic.twitter.com/rt2ALkgD0S — Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) June 8, 2022

Окремо була показана й робота кулемета.

Another view of this ingenious improvised solution! pic.twitter.com/4VAEkaVcKA — Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) June 8, 2022

Звичайно такий автомобіль не зможе протистояти танкам або іншій важкій техніці, але він стане чудовим помічником у вирішенні оперативних завдань на передовій. Українські бійці називають такі машини "бий та біжи".

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