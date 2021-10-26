У Мережі уявили, яким міг би бути український суперкар: фото

У Мережі уявили, яким міг би бути український суперкар: фото

Він має досить стильний вигляд.

Незалежний український дизайнер представив рендерні зображення вітчизняного суперкара.

Відповідний дизайн цього автомобіля, який отримав назву VEPR Agile, створив Роман Прядко.

Зазначимо, що кихось подробиць чи пояснень автор скетчів не надає. Але дизайн VEPR Agile чимось нагадує сучасні гіперкари Bugatti, які входять до числа найшвидших автомобілів на планеті.

Відповідні світлини він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Звісно, що такий автомобіль навряд чи колись побудують в Україні. Хоча, може й серед українців знайдеться амбітний винахідник, який зробить VEPR Agile реальністю.

Раніше в Мережі пофантазували, який вигляд буде мати кросовер ЗАЗ.

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