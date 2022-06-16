У Мінцифри розповіли, як працюватиме розмитнення авто в "Дії"

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров детально роз'яснив принципи роботи послуги "розмитнення авто" в застосунку "Дія".

Як відомо, нещодавно Кабінет міністрів підтримав законопроєкт про розмитнення автівок через "Дію" та звільнення від податків електрокарів.

Федоров у коментарі Економічній Правді детально розповів. як працюватиме розмитнення авто в "Дії" та зазначив, чому ця послуга не запрацювала раніше, як планувалося.

Зазначимо, що Міністерство цифрової трансформації планувало запустити розмитнення автомобілів у додатку "Дія" ще наприкінці 2021 року. Однак тоді так і не вдалося це зробити через юридичну тяганину.

"Аби запрацювала ця послуга, потрібен закон. Ми написали новий закон. Сьогодні (8 червня – прим.) відбудеться остання зустріч з прем’єр-міністром. Думаю, уночі ми надішлемо законопроєкт уряду, а потім – Верховній Раді. Якщо закон ухвалять, ми запустимо цю послугу протягом місяця. Нам треба зробити певні технічні речі, але потрібен закон, аби ми могли на нього спиратися", - сказав Федоров.

Міністр цифрової трансформації наголосив на тому, що запуск послуги "розмитнення авто" в застосунку "Дія" - одна з найважливіших антикорупційних реформ у митній галузі.

"Найголовніша революція в тому, що не буде робитися оцінка вартості розмитнення авто на основі якоїсь суб’єктивної оцінки митника. Тобто людина взагалі прибирається з процесу оцінки автомобіля.

Людина, яка розмитнює авто, вводить рік виробництва авто, марку, модель, об’єм двигуна і додає певні незмінні критерії. На основі формули, визначеної в нормативно-правових актах України, застосунок автоматично рахує, скільки потрібно заплатити за розмитнення. Тобто власнику автомобіля для його розмитнення потрібно буде ввести в "Дії" всі дані про автомобіль. Далі він отримає розрахунок вартості розмитнення.

Цю суму можна буде одразу сплатити в застосунку або відкласти сплату і повідомити державні органи про перетин кордону автомобілем, який підлягає розмитненню. Після розмитнення інформація автоматично потрапляє в усі відповідні державні органи. Отже, після запровадження цього нововведення необхідність в оцінці митника відпаде, суб’єктивний фактор оцінки автомобіля зникне, уся процедура розмитнення відбуватиметься через застосунок", - сказав Федоров.

Він також додав, що коли людина придбає авто, то зможе все зробити через "Дію". На митниці потрібно буде просто проїхати через кордон, і не треба буде проходити якісь процедури щодо розмитнення.

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