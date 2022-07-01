У Мінекономіки назвали умову, за якої може подешевшати бензин та дизель на АЗС

У Мінекономіки назвали умову, за якої може подешевшати бензин та дизель на АЗС

Ціни на пальне в Україні можуть трохи опуститися. Міністерство економіки назвало умову, за якої це може статися.

Наразі в Україні спостерігається нерівномірність розподілу запасів пального – на заході ринок насичений, а на сході – дефіцит. У середньому бензин А-95 продають по 52 гривні за літр, а дизель по 57.

За словами міністерки економіки України Юлія Свириденко, які вона озвучила під час телемарафону, зниження цін на пальне в Україні та зменшення черг на АЗС йдуть за збільшенням імпорту ресурсу.

Свириденко уточнила, що у західних областях АЗС накопичили достатньо палива, а на сході країни із цим проблеми.

"На заході майже немає черг, ринок повністю насичений. Проблему зі східними областями можна вирішити за рахунок ще більшого обсягу імпорту", - зазначила очільниця Мінекономіки.

Ціни на заправках знизяться після насичення ринку та подолання дефіциту ресурсу. Держава прибрала ціноутворення та адміністративний бар'єр, тому вартість залежить від попиту та пропозиції, додала міністр.

"По газу на 2 гривні знизилася ціна. Якщо й далі відбуватиметься таке насичення ринку, як останні три місяці, ціна знизиться і на дизель, і на бензин", - підкреслила Свириденко.

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