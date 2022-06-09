У Мінфіні пояснили, чому потрібно скасувати нульове розмитнення автомобілів

У Міністерстві фінансів розповіли, задля чого потрібно скасувати безмитне ввезення машин на територію України.

Як відомо, 30-го травня у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт, який пропонує скасувати більшість пільг на імпорт товарів, що діяли від початку квітня.

Зокрема, документ передбачає скасування нульового розмитнення на автомобілі.

Міністр фінансів України Сергій Марченко під час засідання Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики розповів, чому потрібно скасувати нульове розмитнення автомобілів, передає РБК-Україна.

Він зазначив, що за травень було зібрано 101 мільярд 300 мільйонів гривень за загальним фондом. За його словами, податкова служба зібрала 73 мільярди гривень, а Митна служба – 9,5 мільярда гривень.

Водночас видатки становлять 251 мільярд в українській валюті. Міністр нагадав про урядовий проєкт, який передбачає повернення мит та ПДВ – для автівок громадян. У Мінфіні запевняють, що крок – необхідний та нагальний. На думку голови Мінфіну, це дасть можливість зібрати додаткові кошти та зменшити запозичення. Цей проєкт змін до Податкового кодексу дозволить переглянути певні пільги щодо податкування.

Додамо, що на початку квітня Верховна Рада звільнила від митних платежів усі транспортні засоби, що ввозяться до країни. Українців звільнили від сплати ПДВ, акцизу та ввізного мита під час розмитнення автомобілів. Закон про "нульове розмитнення" дозволяє без сплати податків ввозити до України транспортні засоби на час дії військового стану - поки що, це до 23 серпня.

Це було зроблено для того, щоб швидко доставити автомобілі для армії, тероборони та всіх гуманітарних і військових потреб. А також, щоб відновити автопарк простих українців, чиї автомобілі були знищені у результаті бойових дій.

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