У МВС після моторошної ДТП запропонували посилити відповідальність за водіння напідпитку

У МВС після моторошної ДТП запропонували посилити відповідальність за водіння напідпитку

Унаслідок аварії загинуло подружжя.

У Міністерстві внутрішніх справ запропонували посилити відповідальність за водіння напідпитку.

Таку думку в Facebook висловив радник МВС України Антон Геращенко.

За його словами, Україна залишається державою, в якій у поліції пов’язані руки щодо злісних порушників правил дорожнього руху. Поліцейський не може забрати права водія навіть у явно нетверезого водія. Тим часом суди завалені поточними справами і не дуже швидко розглядають справи з водіння у нетверезому вигляді.

Він просить законодавців ухвалити зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення та процесуального кодексу, щоб ввести обов’язковий термін для розгляду справ з водіння у нетверезому стані протягом 72 годин від моменту вступу до суду протоколу за статтею 130 КУпАП.

"Швидкість та невідворотність покарання для любителів поїздити у нетверезому стані стане найважливішим чинником превенції таких жахливих трагедій, як та, що сталася на Харківській окружній", - підсумував Геращенко.

ДТП в Харківській області: лікарі борються за життя двійнят

Зазначимо, що напередодні на кільцевій дорозі легковик вилетів на зустрічку й увігнався в таксі. Таксист віз свою родину. Він із дружиною загинув на місці, помер і водій легковика. Діти, що їхали на задньому сидінні таксі без автокрісел, опинилися у лікарні. Поруч із двійнятами зараз цілодобово чергують їхні бабусі.

Як повідомлялося, смертельна аварія сталася в Мелітополі. За попередньою інформацією, легковик на великій швидкості увігнався в дерево близько першої години ночі. Удар був такої сили, що автівку буквально розірвало навпіл. Чоловік та жінка, що були в салоні, від отриманих травм загинули.