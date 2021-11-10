У МВС розповіли, на що чекати "євробляхерам" після закінчення пільгового розмитнення

У МВС розповіли, на що чекати "євробляхерам" після закінчення пільгового розмитнення

Остання можливість легалізувати подібні машини завершується 10 листопада.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський розповів, чого очікувати власникам автомобілів на європейській реєстрації після завершення пільгового розмитнення.

Про це він повідомив на брифінгу РНБО.

"Закон чітко передбачав, на моїй пам’яті три чи п’ять строків для продовження, можливості, легалізації цих транспортних засобів. Поліція протягом цього часу, протягом цих мораторієв, не накладала штрафи, як в знаєте, тому з завштрашнього дня національна поліція буде виконувати передбачені законом норми.

Мова йде про всі передбачені закони, в тому числі – штрафування і передбачені законом норми", - сказав Монастирський.

Як відомо, від 15 травня в Україні набув чинності закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо справляння податків і зборів, інших обов'язкових платежів, об'єктом оподаткування яких є транспортні засоби" № 1402-ІХ. Закон ще 12 травня був підписаний президентом Зеленським разом із іншим - "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України" № 1403-ІХ.

Згідно з документами, вживані автомобілі з європейською реєстрацією, старші п'яти років, які були ввезені на територію Україні до кінця 2020 року, оподатковуються за пільговою ставкою податку на додану вартість та акцизного податку.

Так, на пільгове митне оформлення дається 180 днів від моменту набрання чинності законами. Учасники АТО/ООС матимуть змогу скористатися пільговим розмитненням протягом 270 днів.

Додамо, що пільгове розмитнення автомобілів на європейській реєстрації завершується 10 листопада .

"Євробляхери" мають останній шанс розмитнити авто за пільговим тарифом

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