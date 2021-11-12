У МВС розповіли важливі подробиці щодо радарів вимірювання швидкості TruCAM

У МВС розповіли важливі подробиці щодо радарів вимірювання швидкості TruCAM

Наразі в Україні працю 180 подібних приладів.

У Міністерстві внгутрішніх справ розповіли важливі подробиці щодо радарів вимірювання швидкості TruCAM.

Про це йдеться на офіційній Facebook-сторінці відомства.

Так, у МВС спробували розвіяти міфи та чутки про цей пристрій, кількість яких від кінця серпня 2021 року збільшилася до 180.

Поліцейські за допомогою ефекту косинуса та поправочного коефіцієнта впливають на точність вимірювання

Аби прибрати можливість зловживання й автоматизувати процес було оновлено програмне забезпечення TruCAM і поліцейський вже не має можливості вносити зміни до налаштувань поправочного коефіцієнта. Прилад самостійно і автоматично визначає поправочний коефіцієнт (відстань до дороги).

TruCam не сертифікований

Цей прилад отримав сертифікат затвердження типу засобів вимірювальної техніки від 29.08.2012 № UA-MI/1-2903-2012. Відповідно, на підставі позитивних результатів державних приймальних випробувань, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України затверджений тип вимірювальної техніки “Вимірювач швидкості автотранспортних засобів лазерний LTI 20/20 TruCAM”, який було зареєстровано в державному реєстрі засобів вимірювальної техніки за номером У3197-12.

Чинним законодавством не передбачено повторного проходження даної процедури для приладів, які вже були завезені на територію України та введені в експлуатацію.

TruCam не пройшов повірку

Всі прилади, що використовують, пройшли повірку. Міжповірочний інтервал для TruCAM визначено Переліком засобів вимірювальної техніки, типи яких затверджені на підставі результатів державних приймальних та контрольних випробувань і міжнародних договорів України затвердженим наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 05.04.2012 N 437 і становить 1 рік.

Проведення повірки передбачено Порядком проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів затвердженим наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 08.02.2016 № 193.

Патрульні ховаються в кущах як за часів ДАІ

Всі прилади використовуються максимально відкрито:

Опублікована карта, з нанесенням ділянок використання;

Стоять попереджувальні знаки;

Стоїть службовий автомобіль на синіх проблискових маячках.

Фіксація порушень установлених обмежень швидкості руху за допомогою приладів TruCAM здійснюється відповідно до підходів, опублікованих на сайті патрульної поліції, а саме:

на офіційному сайті патрульної поліції публікується карта, з нанесенням ділянок використання приладів;

інформування водіїв транспортних засобів про наближення до ділянки автомобільної дороги, на якій здійснюється контроль швидкісного режиму, реалізується шляхом установлення інформаційно-вказівних дорожніх знаків 5.70 “Фото-, відеофіксування порушень Правил дорожнього руху”;

під час контролю швидкісного режиму транспортних засобів автопатрулями застосовуються проблискові маячки синього кольору з метою здійснення превентивних заходів із запобігання правопорушенням у сфері безпеки дорожнього руху.

Раніше розповідалося про те, що в Україні суди масово скасовують штрафи з радарів вимірювання швидкості TruCAM.

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