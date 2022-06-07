У НБУ розповіли, що буде з цінами на бензин

У НБУ розповіли, що буде з цінами на бензин

Національний банк України зробив прогноз щодо вартості одного з видів пального.

Так, у відомстві повідомили, що ціни на бензин в Україні стабілізуються, проте через високу ціну на нафту у світі будуть на високому рівні.

Про це йдеться у Макроекономічному та монетарному огляді НБУ (червень 2022 року).

Основною причиною дорогої вартості бензину в Україні в НБУ назвали найвищі ціни на нафту у світі.

"Водночас світові ціни на нафту залишаються високими - зросли до 121 долара за барель. Як наслідок, очікується стабілізація цін на пальне, проте на високому рівні. Основні причини дефіциту - руйнування російськими загарбниками паливної інфраструктури та НПЗ, блокування портів, дорожча та триваліша логістика", - сказано у звіті.

У НБУ нагадали, що 17 травня уряд ухвалив рішення відмовитися від державного регулювання цін на пальне, щоб оператори ринку могли наситити український ринок нафтопродуктів. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне пальне будуть не вище 58 грн за літр, а ціни на бензин - не вище 52 грн за літр.

Нагадаємо, 15 березня Верховна Рада України ухвалила за основу і в цілому законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану". Одним із тимчасових податкових послаблень є скасування акцизу на пальне і зниження ставки ПДВ з 20% до 7%. Це дало змогу зменшити ціни на пальне на 12-13 грн/л.

Додамо, що в Україні наприкінці квітня на АЗС виник дефіцит пального. Для врегулювання ситуації 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин та дизельне пальне на 40-43%.