У Раді хочуть скасувати сплату ПДВ під час ввезення вживаних авто: що пропонують

У Раді хочуть скасувати сплату ПДВ під час ввезення вживаних авто: що пропонують

Депутати Верховної Ради 9 червня зареєстрували законопроект про звільнення від сплати податку на додану вартість уживаних легкових автомобілів.

Так, автори законодавчої ініціативи стурбовані тим, що для українців придбання нового автомобіля все ще є розкішшю, через що їм доводиться купувати старі автомобілі з Європи.

Тому, на офіційному сайті ВР з'явився проєкт документу №7448, який передбачає скасування сплати ПДВ під час ввезення вживаних авто.

"На відміну від розвинених країн світу, де встановлено чіткий баланс між вартістю нового автомобіля та купівельною спроможністю громадянина, в Україні автомобіль продовжує бути предметом розкоші, а не засобом пересування", - зазначають автори законопроєкту.

Нардепи наголошують, що більшість українців фізично не можуть собі дозволити купівлю нового транспортного засобу або оформити кредит на нього, через що купівля вживаного автомобіля у країнах Європи є єдиним вирішенням проблеми.

Тому в законопроєкті пропонується звільнити громадян від сплати ПДВ за вживані автомобілі під час проходження митного контролю на кордоні.

Таким чином пропонується:

виключити із формули нарахування акцизного податку на вживані транспортні засоби;

встановити обов'язкову сплату військового збору для осіб, які набувають права власності на легкові автомобілі, що підлягають першій державній реєстрації;

зменшити розмір ввізного мита на автомобілі з пробігом, що відповідають товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД, що ввозяться на митну територію України з 10% до 5%.

Також зазначається, що у разі набрання законом чинності митне оформлення та реєстрація уживаного легкового автомобіля з робочим об'ємом двигуна 2 тисячі куб. см та вартістю €3 тисячі обійдеться власнику від €400 до €500 залежно від типу двигуна.

Додамо, що на початку квітня Верховна Рада звільнила від митних платежів усі транспортні засоби, що ввозяться до країни. Українців звільнили від сплати ПДВ, акцизу та ввізного мита під час розмитнення автомобілів. Закон про "нульове розмитнення" дозволяє без сплати податків ввозити до України транспортні засоби на час дії військового стану - поки що, це до 23 серпня.

Це було зроблено для того, щоб швидко доставити автомобілі для армії, тероборони та всіх гуманітарних і військових потреб. А також, щоб відновити автопарк простих українців, чиї автомобілі були знищені у результаті бойових дій.

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