У серпні українці витратили на придбання нових авто 266 млн доларів: що обирали та де купували найдорожчі машини

Кількість продажу зросла на 20%.
В Україні за підсумками серпня істотно зріс попит на нові легкові автомобілі.
Про це свідчать дані, надані експертами RST, передає UBR.
Так, минулого місяця українці зареєстрували 8 450 нових автомобілів загальною вартістю 266 млн доларів. Продаж зріс на 20%, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року. Роком раніше українці придбали 7 тисяч авто, витративши 210 млн доларів.
В середньому за нове авто громадяни платили 31 тисячу доларів без урахування ціни на додаткове обладнання. Більшість покупок в серпні довелося на позашляховики і кросовери, які зайняли 72% ринку. Понад чверть придбаних машин (26%) обладнані дизельними моторами.
Зазначається, що лідером за кількістю нових машин став Київ. Так, із столичних салонів виїхали майже 3 400 авто. Також до першої п'ятірки увійшли Дніпро, Харків, Одеса і Запоріжжя. Найдорожчі автомобілі купували у Волинській області. Там середня ціна перевищила 37 тисяч доларів.
Раніше розповідалося про те, що в Україні зріс попит на електромобілі.