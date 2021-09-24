У Сервісних центрах МВС подорожчало зберігання номерних знаків на авто: скільки тепер доведеться платити

У Сервісних центрах МВС подорожчало зберігання номерних знаків на авто: скільки тепер доведеться платити

Для отримання цієї послуги потрібні певні документи.

У Сервісних центрах МВС подорожчало зберігання номерних знаків на автомобіль.

Про це йдеться на офіційній Facebook-сторінці відомства.

Так, від 24 вересня набуває чинності постанова, за нормами якої відповідальне зберігання номерних знаків у Сервісних центрах МВС коштує 9 грн на добу без урахування ПДВ. Зазначимо, що раніше ця послуга коштувала 3 грн/доба.

Також читайте Автомобільні номерні знаки України за областями – розшифрування

Так, для тих, хто зняв з реєстрації свій транспортний засіб та хоче зберегти номерні знаки, для того аби використати їх під час реєстрації іншого транспортного засобу, доведеться оплачувати зберігання своїх номерів у Сервісному центрі МВС.

Для отримання послуги знадобляться:

заява;

документи, що посвідчують особу;

реєстраційні документи на транспортний засіб;

платіжний документ (квитанція), який засвідчує оплату адміністративної послуги.

Після закінчення оплаченого терміну зберігання необхідно подбати про подовження резерву. В іншому випадку номерні знаки буде втрачено.

Раніше розповідалося про те, що Головний сервісний центр МВС запустив нові онлайн-сервіси.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання