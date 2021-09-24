У Сервісних центрах МВС подорожчало зберігання номерних знаків на авто: скільки тепер доведеться платити

Для отримання цієї послуги потрібні певні документи.
У Сервісних центрах МВС подорожчало зберігання номерних знаків на автомобіль.
Про це йдеться на офіційній Facebook-сторінці відомства.
Так, від 24 вересня набуває чинності постанова, за нормами якої відповідальне зберігання номерних знаків у Сервісних центрах МВС коштує 9 грн на добу без урахування ПДВ. Зазначимо, що раніше ця послуга коштувала 3 грн/доба.
Так, для тих, хто зняв з реєстрації свій транспортний засіб та хоче зберегти номерні знаки, для того аби використати їх під час реєстрації іншого транспортного засобу, доведеться оплачувати зберігання своїх номерів у Сервісному центрі МВС.
Для отримання послуги знадобляться:
- заява;
- документи, що посвідчують особу;
- реєстраційні документи на транспортний засіб;
- платіжний документ (квитанція), який засвідчує оплату адміністративної послуги.
Після закінчення оплаченого терміну зберігання необхідно подбати про подовження резерву. В іншому випадку номерні знаки буде втрачено.
Раніше розповідалося про те, що Головний сервісний центр МВС запустив нові онлайн-сервіси.