У Верховній Раді пропонують списувати кредити на знищені внаслідок війни автомобілі

Профільний комітет ВР зареєстрували законопроєкт, який передбачає списання заборгованості за кредитами на машини, які були знищені під час військових дій РФ проти України.

Зокрема, 14 червня, у Верховній Раді зареєстрували законопроект №7441-1 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів щодо підтримки позичальників, майно яких було знищено або зазнало пошкоджень внаслідок збройної агресії російської федерації проти України".

Цей документ передбачає припинення виплат за кредитами. Залежно від ситуації вони будуть списані (якщо це єдиний автомобіль власника) або "заморожені" до отримання компенсації від держави.

Зазначимо, що йдеться про кредити на нерухомість чи транспорт. Законопроект пропонує два варіанти вирішення проблеми:

"заморожування" позики до отримання передбачених законодавством компенсацій;

списання кредиту.

Також сюди належить єдиний автомобіль, взятий у кредит. Обов'язковою умовою списання є відсутність заборгованостей до 23 лютого.

Подати заявку на зупинення оплати боргу за автомобіль можна протягом усього періоду дії військового стану в країні, а також протягом трьох місяців після його завершення. Це стосується машин, які були пошкоджені або знищені внаслідок бойових дій, та тих, що залишилися на тимчасово окупованих територіях.

Обов'язковою умовою "заморожування" кредиту є надання документів про знищення або пошкодження майна. Звільнення від сплати боргу надається наступного дня після реєстрації заявки.

Додамо, що від початку війни в Україні російські окупанти перетворили на металобрухт кілька сотень тисяч автомобілів. Велика кількість знищених машин перебуває у кредиті. Банки просять гасити борги за майно, якого немає.

Читайте також:

У ВР розповіли, які авто за видами пального та об'ємом двигуна ввозять українці під нульове розмитнення

Кабмін вніс до Ради законопроєкти щодо нового порядку розмитнення авто: що пропонують

У Раді хочуть скасувати сплату ПДВ під час ввезення вживаних авто: що пропонують