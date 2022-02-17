У Верховній Раді запропонували нову схему розмитнення автомобілів: що хочуть змінити

Уже з'явився відповідний законопроєкт.

В Україні можуть внести зміни щодо розмитнення автомобілів.

Так, у Верховній Раді з'явився законопроєкт №7040, який пропонує підвищити акциз для елітних автомобілів, що ввозяться.

Окрім того, документом пропонується дозволити певним категоріям осіб з інвалідністю, які перебувають на черзі для отримання безплатного автомобіля, втративши місце у цій черзі, розмитнити "соціальний" легковик без сплати акцизу та ПДВ. Водночас є низка "запобіжників", як-то заборона продажу на п'ять років та деякі інші.

Крім того, від оподаткування пропонують звільнити ввезення пожежних автомобілів, які оплачуються за рахунок коштів місцевих бюджетів або юридичних осіб. Також пропонується знизити ставки ввізного мита з 5% до 0% на пожежні авто з витягом або сходами та з 10% до 0% – на інші пожежні авто.

Автобуси автори ініціативи пропонують розмитнювати за чинними правилами, лише без застосування коефіцієнта х50 для акцизу, який нараховується на такий транспорт віком понад 8 років. Подібна пропозиція є й щодо вантажівок – скасувати підвищувальні коефіцієнти на акциз, х40 та х50, які зараз застосовуються для ТЗ віком понад 5 та 8 років відповідно. Крім цього до 1.01.2025 року вантажні авто пропонують реєструвати з будь-яким стандартом "Євро" (зараз потрібна відповідність "Євро-5").

Не обійшлося і без пропозицій щодо перегляду принципів розмитнення легковиків. Їх пропонують розділити на три групи – "соціальні", це такі, що мають об’єм циліндрів до трьох літрів якщо мотор бензиновий, та до 2,5 літрів якщо дизельний, а їхня середньоринкова вартість не перевищує 65 мінімальних зарплат (близько $15 000). Для них коефіцієнт віку у формулі акцизу пропонують встановити рівний одиниці. Мито та ПДВ залишаються без змін.

Наступна категорія – "елітні автомобілі". До таких пропонують зараховувати усі легковики, які в середньому на ринку коштують понад 375 "мінімалок", що становить близько $85 000. Для них акциз пропонують встановити на рівні 50% від цієї середньоринкової вартості. Водночас мито та ПДВ, звісно, залишаються в силі. Відповідно усі інші машини, які не потрапляють до однієї чи другої групи, вважатимуться звичайними легковиками, а їхнє розмитнення відбуватиметься за тими ж принципами, що діють зараз.

У документі наводяться такі приклади: на сьогоднішній день вартість розмитнення Volkswagen Passat 2003 року становить 2 800 євро. Тоді як Bentley Bentayga 2019 року можна розмитнити за 1 200 євро.

Наразі відповідний законопроєкт переданий на розгляд. Якщо його ухвалять, то набути чинності він може від 1 січня 2023 року.