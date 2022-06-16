У ВР розповіли, які авто за видами пального та об'ємом двигуна ввозять українці під нульове розмитнення

У ВР розповіли, які авто за видами пального та об'ємом двигуна ввозять українці під нульове розмитнення

У Верховній Раді поділилися інформацією щодо того, які машини доправляють до України за безкоштовним розмитненням.

Так, переважна більшість розмитнених безкоштовно автомобілів оснащені дизельними двигунами. Як правило, українські автолюбителі віддають перевагу моделям із моторами середнього робочого об'єму.

Про це повідомив заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митої політики Ярослав Железняк.

Зазначається, що станом на 13 червня в Україну завезли 163 тисячі авто за нульовим розмитненням. Загальна сума коштів, яку вже вдалось зекономити українцям, - 17,8 млрд грн.

Цікаво, що останнім часом українці помітно прискорили темпи ввезення авто – у будні дні в середньому імпортують 3 292 вживані машини. Цілком можливо, що на це вплинули чутки про скасування нульового розмитнення.

Від початку квітня в Україну завезли 107 298 авто з дизельними моторами – це 69% від усього імпорту авто в період дії пільг. Друге місце за бензиновими модифікаціями – 45 845 авто. Це лише 29,5% від усієї кількості. На третьому місці розташувалися гібридні моделі – всього 1 338 автомобілів і – 0,8% від загального числа. Електромобілі на останньому місці – 735 авто та 0,4% від усієї кількості завезених машин.

Більша частина ввезених авто на дизелі мають об’єм двигуна від 1,5 до 2,5 л. Таких 84 391 машина або 54% від загальної кількості. Малолітражок до 1,5 л дуже небагато – всього 7 660 авто. Більш потужні модифікації також не дуже популярні – з об’ємом вище 2,5 л завезли лише 15 247 авто. Аналогічна ситуація і з бензиновим транспортом – від 1,5 л до 3 л – 34 001 авто. Малолітражок до 1 л – всього 611 машин, а понад 3 л – 1 586 моделей.

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