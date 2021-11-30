У Європі спостерігається дефіцит нових авто: як це може вплинути на ринок України

У Європі спостерігається дефіцит нових авто: як це може вплинути на ринок України

Кількість реєстрацій впала на понад 30%.

У Європі спостерігається серйозний дефіцит нових автомобілів.

Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Зазначається, що у жовтні 2021 року в Європейському Союзі придбали 665 тисяч нових легкових автомобілів, що на 30,3% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року. За даними Європейської асоціації виробників автомобілів ACEA, падіння триває уже четвертий місяць поспіль.

Основна причина — світова криза автомобільної промисловості через нестачу електронних комплектуючих — напівпровідників та мікрочипів. У зв’язку із цим у автодилерів проблеми із постачанням автомобілів із заводів та виконанням замовлень клієнтів. Через це, власне, продаж падає місяць за місяцем.

Як наслідок, криза автомобільної промисловості таких масштабів не може пройти безслідно, і Україна не є винятком. Її наслідками можуть стати:

Нові автомобілі подорожчають. Підвищений попит на будь-який товар завжди провокує зростання його ціни. Подорожчають електронні комплектуючі - подорожчають і нові автомобілі. Електроніка в сучасних авто - значна складова їх вартості.

Подорожчають вживані автомобілі. Ті, хто хотів придбати нову машину, не маючи можливості це зробити, довше їздитимуть на своїй вживаній. Або оберуть мінімально вживане авто замість нового. Що те, що інше буде спричиняти дефіцит вживаних авто на ринку, а отже - зростання ціни.

Об'єми продажів нових автомобілів далі падатимуть. Частина потенційних покупців нових автомобілів, не бажаючи очікувати по кілька місяців на омріяну машину, можуть надавати перевагу машинам з мінімальним пробігом. Це той випадок, коли новим машинам можуть скласти конкуренцію одно-дворічні вживані легковики.

На ринку може з'явитися більше автомобілів з Китаю. Бажання перемогти в торговій війні із Заходом вкупі з світовою кризою може посприяти збільшенню продажів машин виробництва китайських брендів.

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