У застосунку "Київ Цифровий" з'явиться сервіс руху транспорту: які функції будуть доступні

У застосунку "Київ Цифровий" з'явиться сервіс руху транспорту: які функції будуть доступні

Наразі розробники готують його до релізу в бета-версії

У Києві з'явиться новий сервіс "Рух транспорту", який буде доступний в застосунку " Київ Цифровий ".

Про це повідомляє КМДА.

Зазначається, що цей сервіс оцифровує дані КП "Київпастранс" про міські зупинки та маршрути, щоб надати їх користувачам у зручному форматі.

Так, завдяки новому сервісу користувачі зможуть знаходити в застосунку потрібні зупинки та маршрути автобусів, тролейбусів і трамваїв, а також слідкувати за рухом транспорту на мапі. Пошук можна буде здійснювати за номером маршруту або назвою зупинки.

Крім того, застосунок відображатиме час відправлення транспорту, зупинки на кожному маршруті та інформацію, на якій зупинці можливо здійснити пересадку. Потрібні маршрути користувачі зможуть додати в "Обране", щоб завжди мати їх під рукою.

Розробники готують "Рух транспорту" до релізу в бета-версії. Залучатимуть користувачів, аби вони залишали відгуки про нього, щоб покращувати та доповнювати сервіс, враховуючи пропозиції містян.

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