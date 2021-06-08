Їзда на авто: як змінилися правила навчального керування в Україні

Раніше навчати водінню міг будь-який водій з дійсним посвідченням водія і стажем більше 3 років.

На сьогодні відповідно до п.п.24.5 ПДР навчальна їзда на дорогах дозволяється тільки в присутності спеціаліста з підготовки водіїв.

Як відомо, раніше навчати водінню міг будь-який водій з дійсним посвідченням водія і стажем більше 3 років. Тепер же це мають право робити лише "спеціалісти з підготовки водіїв" і лише на спеціально обладнаних транспортних засобах.

Так, відповідно до статті 15 Закону “Про дорожній рух” підготовка водіїв здійснюються в акредитованих закладах спеціалістами, які відповідають визначеним кваліфікаційним вимогам. Перелік вимог до закладів, кваліфікаційні вимоги до спеціалістів визначаються законом.

Аналіз даних норм свідчить про те, що на сьогодні навчання водінню може здійснюватися виключно кваліфікованими спеціалістами з акредитованих закладів та виключає можливість такого навчання у приватному (індивідуальному) порядку фізичними особами.

Але і цього не достатньо. Законом передбачено ще декілька особливих умов. А саме “учень” повинен мати відповідну медичну довідку (п.п.24.1 ПДР). Йому повинно бути не менше 16 років, а при навчанні керування мотоциклом чи мопедом – 14 років. При цьому, він повинен мати з собою документ на підтвердження цього віку (п.п.24.2 ПДР).

Водночас транспортні засоби (за винятком мотоциклів, мопедів та квадроциклів), на яких проводиться навчання, повинні мати розпізнавальні знаки "Учбовий", а також повинні бути обладнані додатковими педалями зчеплення, акселератора (у разі, коли конструкція передбачає) і гальмування, дзеркалами заднього виду для спеціаліста з підготовки водіїв (п.п.24.2 ПДР).

Тобто закон передбачає проведення навчання водінню лише на спеціальному автомобілі, який обладнано відповідно до вказаних вище правил. Колись при навчанні в індивідуальному порядку, достатньо було встановити лише знак “Учбовий”. Тобто навіть спеціаліст з підготовки водіїв не може проводити навчання осіб, які не відповідають вказаним вище критеріям, тобто не мають відповідної довідки, віку та документу на підтвердження віку. Також він не може проводити навчання на будь-якому автомобілі, який не обладнано спеціально для таких навчань.

Відповідно до п. 2.9.ґ ПДР забороняється передавати керування транспортним засобом особам, які не мають при собі посвідчення водія, якщо це не стосується навчання водінню відповідно до вимог розділу 24 цих Правил.

Відповідно до ч. 2 ст. 126 КУпАП керування транспортним засобом особою, яка не має права керування, або передача керування транспортним засобом особі, яка не має права керування, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 3 400 грн. Відповідальність не стосується осіб, які у встановленому порядку навчаються водінню транспортного засобу.

Таким чином, на сьогодні законом заборонено навчати водінню в індивідуальному (приватному) порядку, а також заборонено навчати на неспеціалізованих автомобілях.

У разі якщо навчання водінню здійснює особа, яка має стаж водіння 3 роки та відповідну категорію водія, однак не є спеціалістом з підготовки водіїв та здійснює навчання з порушенням передбаченого порядку, то і “вчитель” і “учень” можуть отримати штраф по 3 400 грн кожен.

У такому випадку “учень” несе відповідальність за керування без посвідчення водія відповідної категорії, а “вчитель” несе відповідальність за передачу права керування особі, яка не має права керування.

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