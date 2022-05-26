Укравтодор поновить розмітку та дорожні знаки на дорогах

Укравтодор поновить розмітку та дорожні знаки на дорогах

Укравтодор проведе заходи із забезпечення безпеки дорожнього руху: поновить розмітку та дорожні знаки.

Про це під час круглого столу “Безпека на транспорті в умовах воєнного стану” повідомив Олег Федоренко, начальник Управління експлуатаційного утримання та безпеки автомобільних доріг Укравтодору.

“Щорічно роботи проводилися у лютому-березні. Цьогоріч через війну й обмежене фінансування заходи будуть проведені у меншому обсязі”, - сказав він.

Федоренко також розповів про поточну ситуацію на державних автошляхах України.

За його словами, Укравтодор з перших днів деокупації низки областей почав розчищати дороги від наслідків боїв та влаштовувати тимчасові переправи, що дало змогу вчасно доставляти першочергові гуманітарні вантажі.

Він також повідомив, що відновлено роботу комплексів автоматичної фіксації порушень габаритно-вагових норм.

“Перший тиждень WIM працювали у тестовому режимі: штрафи на порушників не накладалися. З 23 травня за перевищення максимально дозволених параметрів накладається штраф згідно з чинним законодавством”, - сказав Федоренко.

Представник Укравтодору додав, що на об’єктах будівництва, капітального ремонту, які заморожені, вживають заходів із належної організації руху.

Нагадаємо, за словами міністра інфраструктури України Олександра Кубракова, внаслідок воєнних дій пошкоджено 23 тис. км доріг. Із них 8 тис. км - це дороги державного значення.

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