Україна посіла перше місце в рейтингу як найдоступніша країна для подорожей на авто

У процесі дослідження було проаналізовано 31 країну Європи за 6 категоріями.

Україна очолила рейтинг туристичної пошукової системи як найдоступніша країна для подорожей на авто.

Про це повідомляє Momondo.

Зазначається, що в процесі дослідження було проаналізовано 31 країну Європи за шістьма категоріями: погода, безпека та інфраструктура, ціни, трафік і навколишнє середовище, прокат авто, природа та пам’ятки. Загалом, рейтинг було складено на основі 17 різних факторів.

Так, Україна посіла перше місце в рейтингу країн з найдоступнішими цінами. Виявилося, що в Україні доступні ціни на паливо, житло і парковку. У цій категорії слідом за Україною йде Литва, Росія, Польща і Румунія.

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Водночас варто зазначити, що наша країна має найвищий показник завантаженості доріг – 44%. Для порівняння, найменшим цей показник є в Португалії та Словенії – по 17%. Також в Україні найнижчий показник якості доріг – 2,4, тоді як найкраща за ним країна – Шейцарія має 6,3 (де 1 – це низька, а 7 висока).

Загалом, найкращою країною для автомобільної поїздки в Європі стала Португалія, яка отримала високі оцінки за якість доріг, привабливість природи та кількість пам’яток, а також ціни на оренду авто та майже відсутність заторів на дорозі. Другою стала Іспанія. А третє місце дісталося Люксембургу завдяки його дивовижній природі та визначним пам’яткам. Також там прийнятні ціни на прокат авто, проживання і пальне, безкоштовні дороги.

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