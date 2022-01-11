Україна стала лідером в Європі за динамікою зростання авторинку

Показник збільшився на шалені 20%.

Український авторинок за підсумками 2021 року став лідером в Європі за динамікою зростання.

Про це на своїй сторінці у Facebook зазначив генеральний директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко.

"В Україні рекорд: ринок нових авто перетнув позначку 100 тисяч! В 2021 було продано 103 650 легкових автівок і авторинок виріс на 20% порівняно з 2020", - сказав Назаренко.

Експерт також підкреслив, що в ЄС продається більше набагато авто і підсумки року там ще підбивають, але європейські колеги зазначають, що саме Україна стала лідером за динамікою зростання.

Додамо, що 2021 року лише три з дванадцяти місяців демонстрували негативну динаміку у річному обчисленні щодо реєстрацій нових легкових автомобілів: січень (-19%), лютий (-9%), жовтень (-6%). Позитивний результат формувався у березні (+45%), квітні (+174%), травні (+43%), червні (+21%), липні (+16%), серпні (+22%), вересні (+24%), листопаді (+22%) та грудні (+7%).

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