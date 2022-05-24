Українці масово переобладнують автомобілі на ГБО

Від 1 січня до 19 травня 2022 року в Україні зареєстрували понад 67 тисяч транспортних засобів із встановленим газобалонним обладнанням.

Від початку 2022 року в Україні зареєстрували близько 70 тисяч автомобілів , переобладнаних для роботи на газу (ГБО). Усього зареєстровано понад 1,6 млн таких транспортних засобів.

Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС, передає УНН.

"Зареєстровані транспортні засоби з ГБО станом на 10 травня 2022 року - 1 638 604", - йдеться в повідомленні.

Також, за даними Головного сервісного центру МВС, в Україні від 1 січня по 19 травня цього року зареєстровано 67 062 транспортні засоби із встановленим газобалонним обладнанням.

Нагадаємо, в Україні наприкінці квітня на АЗС виник дефіцит пального. Для врегулювання ситуації 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин та дизельне пальне на 40-43%. 17 травня уряд призупинив цінове регулювання на паливному ринку. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне пальне будуть не вище 58 грн за літр, а ціни на бензин - не вище 52 грн за літр.

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