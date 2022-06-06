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Українці можуть розробити електромобіль із швидкою заміною акумуляторів

Українці можуть розробити електромобіль із швидкою заміною акумуляторів

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Українці можуть розробити електромобіль із швидкою заміною акумуляторів

Українська компанія повідомила, що вона спільно з виробником зарядних станцій UGV Chargers працюють над розробкою "народного електроавтомобіля" зі швидкою заміною акумуляторів через знімні кейси.

Так, виробник "Інфоком ЛТД", який і займатиметься розробкою цього електрокара, надав комп’ютерні малюнки майбутнього автомобіля. На них зображено авто А-класу, в багажнику якого знаходяться зйомні акумуляторні батареї. Автомобіль стоїть біля станції зміни АКБ.

Про це повідомляється в пресрелізі компанії.

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У компанії новинку позиціонують як "народний електромобіль". Судячи з рендера, він отримає досить футуристичний дизайн, в стилістиці безпілотних шатлів. У багажному відсіку встановлено панель із батареями. За необхідності їх можна буде швидко зняти і замінити на вже заряджені кейси.

Подібна ідея не нова – вона розроблялася багатьма виробниками електромобілів, зокрема Renault. Однак досі найбільш розповсюдженими автомобілями залишаються ті, батареї яких постійно закріплені в машині та заряджаються від зовнішнього джерела.

Додамо, що компанія "Інфоком ЛТД" займається автоматизацією та розробкою безпілотних роботизованих платформ.

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