Українці почали активно відмовлятися від автомобільних номерів із літерними знаками "Z" та "V"

Водії електрокарів в Україні відмовляються від автономерів, які мають позначення "Z" та "V".

Як відомо, саме ці літери використовують російські окупаційні війська в період повномасштабного вторгнення до України.

Аби не мати нічого спільного з загарбниками, українці масово змінюють "зелені" номери на авто, які мають літери "Z" та "V". Про це йдеться в сюжеті "Сніданку" на 1+1.

Як відомо, нещодавно депутати Верховної Ради ухвалили закон, згідно яким заборонили символіку, яку використовують російські солдати. До цього б повинні були мати відношення й автономери, проте прямої заборони на їхню заміну в разі наявності на них "Z" та "V" не надходило. Утім, українці вирішили самі відмовитися від цих літер.

Про деталі щодо номерних знаків, які мають окупаційні позначення, розповів начальник Головного сервісного центру МВС Євген Мойсеєнко.

"Наразі зроблено наклад нових номерних знаків із літерами "Y". Це я говорю про номерні знаки, які застосовуються для електротранспорту. Наразі загальна кількість номерних знаків із літерами "Z" та "V" близко 16 тисяч машин у всій Україні. Прямої заборони на їхнє використання людина не має.

Утім, ми пропонуємо, якщо цього хоче людина, в добровольному порядку звернутися до сервісного центру та замінити їх", - сказав Мойсеєнко.

Начальник Головного сервісного центру МВС також зазначив, що замінити номерний знак, який містить літери "Z" та "V", можуть й власники індивідуального номеру. Мойсеєнко зазначив, що літера "Z" від самого початку означала "Zero emission" (нульовий викид, прим.). Утім, після того, як цю літеру спаплюжили російські окупанти, й було ухвалено рішення впровадити "Y".

За словами Мойсеєнко, замінити номери з літерами "Z" та "V" можна в будь-якому сервісному центрі, адже тут застосовується принцип екстериторіальності. Вартість цієї послуги становить близько 700 грн. Із собою, аби замінити номер, людина повинна мати: паспорт із відмікою про місце реєстрації/ID-карта та довідка про місце проживання, свідотство про реєстрацію транспортного засобу та, власне, саму машину. Він також наголосив на тому, що змінити номерні знаки можна лише фізично, адже електронна черга поновиться за три тижні.

Z та V - під забороною: чи обов'язково міняти автономери, якщо там є такі літери

Читайте також:

Для водіїв можуть посилити відповідальність за порушення ПДР під час воєнного стану: що відомо

Які водії та на який період можуть перетинати кордон: уряд дав роз'яснення

Уряд поверне держрегулювання цін на пальне: коли це станеться