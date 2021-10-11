Українці почали більше витрачати на нові автомобілі: яка марка та модель найпопулярніші

Українці почали більше витрачати на нові автомобілі: яка марка та модель найпопулярніші

В Україні купили 9,3 тисячі машин на 316 мільйонів доларів.

В Україні у вересні 2021 року обсяг продаж нових автомобілів склав 316 мільйонів доларів.

Про це повідомляє сайт UBR з посиланням на RST.ua.

Цей показник більше на 76 мільйонів доларів порівняно з минулим роком, коли обсяг становив 240 млн. Минулого місяця було продано 9,3 тисячі нових машин, що на 24% більше, ніж в аналогічному періоді 2020-го (7,5 тисяч).

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У вересні продаж нових авто порівняно із серпнем цього року зріс на 10%. Було зареєстровано 8,4 тисячі авто, які загалом коштували 266 мільйонів доларів.

Минулого місяця середня ціна автомобіля досягла 34 тисячі доларів. Водночас минулого року вона становила $32 тис.

Найпопулярнішою маркою в Україні у вересні стала Toyota, на моделі якої витратили $66 млн (1500 одиниць). Хоча найпопулярнішим авто стала Kia Sportage (780 од.), яка займає 8% частки ринку. На другому місці – Toyota RAV4 (531 од.), а на третьому – Renault Duster (478 од.).

Кросовери і позашляховики складають 76% від всіх зареєстрованих в вересні нових автомобілів. Машини, обладнані дизельними двигунами, займають 23% ринку.

Раніше повідомлялося, що українці стали більше цікавитися комерційними авто.

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