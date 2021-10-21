Українці почали спалювати "євробляхи" на знак протесту: що відбувається

Бо інакше загрожують шалені штрафи.

Українець вирішив на знак протесту спалити автомобіль на європейській реєстрації.

Про це йдеться в організації "АвтоЄвроСила" у Facebook.

Зазначається, на подібний крок він наважився через те, що цю машину не можна вивозити за кордон та що за неї можна отримати величезний штраф. На відео чоловік заявив, що історія цього Opel закінчилася і таким чином він протестує проти влади.

В описі під відео автори поста звинуватили нардепа Олександра Ковальчука, який прописав у законі про розмитнення "євроблях" пункт про те, що автомобілі нижче “Євро-2” не можна розмитнити і вивезти з України. В іншому випадку митники виписують автолюбителям штраф 170 тисяч гривень, замість обіцяних 8,5 тисяч. Олександра Ковальчука назвали “антинародним” депутатом і звинуватили в тому, що через нього людям простіше спалювати свої автомобілі, ніж платити величезні штрафи.

Також автори публікації додали, що за розмитнення авто потрібно переплачувати в три рази більше.

“Наприклад, авто на єврономерах коштує 500 доларів. Щоб його розмитнити, потрібно заплатити близько 1 тисячі доларів і ще 500 доларів за послуги брокера, оформлення документів і огляд в сервісному центрі МВС. Разом це в три рази дорожче, ніж реальна вартість машини”, – поскаржилися “євробляхери”.

Як відомо, від 15 травня в Україні набув чинності закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо справляння податків і зборів, інших обов'язкових платежів, об'єктом оподаткування яких є транспортні засоби" № 1402-ІХ. Закон ще 12 травня був підписаний президентом Зеленським разом із іншим - "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України" № 1403-ІХ.

Згідно з документами, вживані автомобілі з європейською реєстрацією, старші п'яти років, які були ввезені на територію Україні до кінця 2020 року, оподатковуються за пільговою ставкою податку на додану вартість та акцизного податку.

Так, на пільгове митне оформлення дається 180 днів від моменту набрання чинності законами. Учасники АТО/ООС матимуть змогу скористатися пільговим розмитненням протягом 270 днів.

Додамо, що пільгове розмитнення автомобілів на європейській реєстрації завершується 11 листопада .

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