Українці почнуть отримувати водійське посвідчення з новою відміткою: у МВС назвали точну дату

А термін дії теоретичного іспиту збільшили до 2 років.

Незабаром українцям почнуть видавати водійське посвідчення з новою відміткою.

Про це йдеться в Головному сервісному центрі МВС у Facebook.

Так, від 28 грудня 2021 року посвідчення водія в Україні почнуть видавати з новими позначками та кодами. Зокрема, з'явиться інформація про складання практичного іспиту на автомобілі з автоматичною коробкою передач у вигляді коду "78".

Зазначається, що з такими правами можна буде керувати лише машиною на "автоматі", за відсутності цього коду – з будь-якою коробкою передач.

Також замість різних піктограм (наприклад, очок) на посвідченні водія будуть розміщені коди. Таким чином документи будуть максимально адаптовані до європейських. Окрім того, серед нововведень для водіїв – збільшення терміну дії теоретичного іспиту: із 3 місяців до 2 років. Але вона не може діяти довше, ніж свідоцтво про закінчення автошколи.

Раніше автомобілістам розповіли, чи потрібно змінювати водійське посвідчення з нерозділеними категоріями на нове.

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