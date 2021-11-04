Українці стали активніше купувати електромобілі: топ-10 "зелених" моделей жовтня

Основну частку становлять вживані електрокари.

В Україні набуває популярності ринок електромобілів.

Так, за інформацією Інституту досліджень авторинку, минулого місяця українці придбали 1 595 екземплярів електромобілів. Більшість із них (48%, 762 ) були ввезені з-за кордону вживаними. Ще 44% ( 698 ) — це внутрішній перепродаж. І лише 8% ( 135 ) автомобілів з електричним двигуном українці придбали новими.

Утім, незважаючи на загалом невелику кількість електромобілів в структурі ринку, у жовтні зафіксовано одразу два рекорди: абсолютний максимум імпорту вживаних EV з-за кордону та максимальна місячна кількість продажів у цьому сегменті ринку загалом. Порівнюючи із вереснем 2021 року, загальний обсяг ринку електромобілів зріс на 0,5%. Українці придбали на вісім автомобілів з електродвигунами більше, ніж минулого місяця. Порівнюючи із жовтнем 2020 року, загальний обсяг первинного ринку зріс на 34,8%.

Найпопулярнішим електромобілем, ввезеним з-за кордону протягом жовтня, виявився Nissan Leaf ( 167 ). Одна з перших моделей електромобілів, що з’явилася на українському авторинку, не втрачає популярності через доступну ціну та непогані технічні характеристики. На другому місці — найдешевша та водночас найпопулярніша модель Tesla — Model 3. Третє місце — за компактним Renault Zoe ( 45 ), одному з перших масових європейських електромобілів.

До вашої уваги топ-10 вживаних електромобілів, ввезених з-за кордону, на українському ринку за підсумками жовтня :

Nissan Leaf — 167;

Tesla Model 3 — 115;

Renault Zoe — 45;

Volkswagen E-Golf — 44;

Chevrolet Bolt — 42;

Renault Kangoo Z.E. — 42;

Tesla Model S — 35;

Tesla Model Y — 25;

Hyundai Kona — 21;

Audi E-Tron — 20.

Зазначимо, що найпопулярнішим вживаним електрокаром на внутрішньому ринку стала Tesla Model S - 63 . Найпопулярнішим новим електромобілем у жовтні стала Volvo XC40 - 23 .

Раніше ТСН Авто розповідав про те, що Nissan Leaf у наступному поколінні змінить тип кузова.

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