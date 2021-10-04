Українці стали більше цікавитися комерційними авто: названо топ-5 марок вересня

Попит у цьому сегменті збільшився на 5%.

Український ринок нових комерційних автомобілів за підсумками вересня показав певне зростання.

Так, за інформацією "Укравтопрому", минулого місяця було реалізовано 1 418 екземплярів цього сегменту. Зазначається, що попит тут збільшився на 5%. Якщо порівнювати з серпневим показником, то тоді продали на майже 100 екземплярів менше.

Зазначається, що майже 22% цього сегменту автомобільного ринку охопила марка Citroen, чий продаж зріс у 2,3 раза - до 310 авто. Це найкращий результат минулого місяця.

На другому рядку рейтингу FIAT – 202 реалізації нових комерційних авто, що на 43% менше ніж торік. Третій результат у Renault – 193 реєстрації, що на 42% більше, ніж у вересні 2020 року. На четвертій позиції рейтингу Volkswagen (-4%), в заліку цієї німецької марки 90 нових машин. Замикає п’ятірку лідерів білоруський МАЗ, що додав до свого торішнього результату 21%, реалізувавши за місяць 85 нових вантажівок.

До топ-10 також потрапили: Ford, Mercedes-Benz, Peugeot, Toyota та Opel.

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Усього від січня до вересня 2021 року в Україні було зареєстровано 11,1 тисячі нових комерційних авто, що на 44% більше відносно аналогічного періоду минулого року.

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