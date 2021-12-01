Українці стали більше цікавитися новими легковими авто: топ-10 марок листопада та яка модель є бестселером

Українці стали більше цікавитися новими легковими авто: топ-10 марок листопада та яка модель є бестселером

Попит у цьому сегменті збільшився на 22%.

Ринок нових легкових автомобілів за підсумками листпоада 2021 року показав певне зростання.

Так, за інформацією "Укравтопром", минулого місяця українці придбали та зареєстрували майже 8,7 тисячі нових легкових автомобілів. Зазначається, що порівняно з торішнім показником реєстрації нових авто збільшилися на 22%.

Отже, в останньому місяці осені найбільшим попитом у споживачів користувалися автомобілі марки KIA, яких було зареєстровано 1 251 екземпляр . Порівняно з минулим роком реалізація нових автомобілів цієї марки в листопаді збільшилась у два з половиною рази.

Незважаючи на втрату обсягів реалізації (-14%) покращила свою торішню позицію і японська марка Toyota, в заліку якої 974 авто. На третій позиції в рейтингу Renault, реєстрації автомобілів якої впали на чверть - до 882 .

Китайська Chery, яка рік тому була лише у другій десятці, піднялася на четверте місце, збільшивши листопадовий продаж майже у чотири рази – до 612 авто. Попит на автомобілі марки Mitsubishi зріс удвічі в річному обчисленні, і результату в 494 зареєстрованих авто з запасом вистачило щоб посісти п’яте місце.

Також до топ-10 місяця увійшли такі марки: Hyundai – 439 (+58%); Nissan – 431 (+92%); Peugeot – 384 (+33%); BMW – 348 (+116%); Suzuki – 287 (+14%).

Титул бестселера на українському ринку нових легкових автомобілів у листопаді дістався автомобілю KIA Sportage. Упродовж місяця цей компактний кросовер придбали 1 155 покупців .

carscoops.com