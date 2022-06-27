Українці стали значно активніше ввозити "євробляхи": скільки легалізовано авто за нульовим розмитненням та яка сума заощаджена

Українці стали значно активніше ввозити "євробляхи": скільки легалізовано авто за нульовим розмитненням та яка сума заощаджена

До України останніями днями прибуває все більше машин із європейською реєстрацією.

Уся річ в тому, що Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики повернув мита та оподаткування ПДВ на імпортні товари та розмитнення авто від 1 липня .

Тож, як бачимо, українці просто хочуть встигнути розмитнити машину саме до цього дня.

За словами нардепа Ярослава Железняка, станом на 27 червня в Україну за нульовим розмитненням заїхало 211 тисяч авто (за останні два тижні ввезено 48 тисяч машин, прим.). Загальна сума економії для українських сімей склала 23,5 млрд грн.

"Після новин про відміну пільги від 01 липня темпи завезення авто значно зросли. У будні в червні в середньому завозять 4 700 авто (раніше було 3,2 тисячі) за день. Насправді, ймовірно, було б у рази більше - обмежує пропускна здатність іноземної та нашої митниці.

Для розуміння, на тому ж Будомеж-Грушев зараз черга 1 000 авто та 9,5 км, польська сторона пропускає дуже повільно. Ягодин черга взагалі 40 км", - зазначив Железняк.

Він також додав, що показовим фактором цього питання стало те, що на вихідних стали завозити вчетверо більше, ніж зазвичай. Цієї суботи (25 червня) заїхало 2 400 авто, хоча зазвичай на вхідних ця цифра була меншою за 650 авто.

Додамо, що на початку квітня, а саме 9 числа, Верховна Рада звільнила від митних платежів усі транспортні засоби, що ввозяться до країни. Українців звільнили від сплати ПДВ, акцизу та ввізного мита під час розмитнення автомобілів. Закон про "нульове розмитнення" дозволяє без сплати податків ввозити до України транспортні засоби на час дії військового стану - наразі це до 23 серпня.

Це було зроблено для того, щоб швидко доправити автомобілі для армії, тероборони та всіх гуманітарних і військових потреб. А також, щоб відновити автопарк простих українців, чиї автомобілі були знищені внаслідок бойових дій.

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