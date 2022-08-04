Українці суттєво підвищили зацікавленість на нові комерційні авто: топ-5 марок, які купували в липні

За підсумками другого місяця літа 2022 року в Україні істотно зріс попит на машини цього сегменту.

Так, липневий ринок нових комерційних автомобілів, порівняно з червневим, збільшився на 38%.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що минулого місяця було придбано 593 машини . Попри все це, від результату мирного липня минулого року, реєстрації нових вантажних та спец.авто відстають на 65 відсотків. Кращий результат місяця продемонструвала німецька марка Volkswagen, 66 авто якої поповнили вітчизняний парк комерційної автотехніки.

Друге місце в рейтингу марок посіла Volvo – 65 реєстрацій. На третій сходинці MAN – 64 авто. У Renault четверте місце – 45. Замикає топ-5 липневого ринку нових комерційних авто Hyundai. В заліку цієї корейської марки 43 поставлених на облік авто.

Усього з початку року в Україні було зареєстровано 3,8 тисячі нових комерційних авто, що у 2,2 раза менше ніж за аналогічний період минулого року.

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