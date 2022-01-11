Українці 2021 року придбали рекордну кількість електромобілів: топ-10 моделей

Попит у цьому сегменті зріс на майже 19 відсотків.

В Україні за підсумками 2021 року встановлено рекорд із купівлі електромобілів.

Про це повідомляє Федерація роботодавців автомобільної галузі.

Зазначається, що протягом минулого року українці купили 8 541 електромобіль, і це найкращий показник за всю історію країни. Це на 18,9% більше, ніж 2020 року.

Вдалим виявився і кінець року - вперше показник продажів перевищив позначку 900 електрокарів. Усього їх реалізували 928, що у півтора раза більше, ніж у грудні 2020 року. Також зазначається, що частка нових електрокарів зросла із 9,8 до 14,2%.

Топ-10 популярних брендів електромобілів в Україні :

Nissan – 2 227 проданих авто

Tesla – 1 670

Chevrolet – 802

Renault – 551

Volkswagen – 550

Hyundai – 363

Audi – 334

BMW – 250

Mercedes-Benz – 236

KIA – 154

Загалом на українському ринку 2021 року продавали 200 різних електричних моделей від 58 марок.

Найпопулярніші електромобілі в Україні за 2021 рік :

Nissan Leaf – 2 097 авто

Tesla Model 3 – 827

Chevrolet Bolt – 762

Tesla Model S – 394

Renault Zoe – 354

Audi e-tron – 271

Volkswagen e-Golf – 233

Hyundai Kona – 216

Tesla Model X – 210

Tesla Model Y – 179

Загалом в Україні поставлено на облік уже 33 607 електромобілів. Це вдвічі більше, ніж у сусідній Польщі.

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