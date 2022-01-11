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Українці 2021 року придбали рекордну кількість електромобілів: топ-10 моделей

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Українці 2021 року придбали рекордну кількість електромобілів: топ-10 моделей

Associated Press

Попит у цьому сегменті зріс на майже 19 відсотків.

В Україні за підсумками 2021 року встановлено рекорд із купівлі електромобілів.

Про це повідомляє Федерація роботодавців автомобільної галузі.

Зазначається, що протягом минулого року українці купили 8 541 електромобіль, і це найкращий показник за всю історію країни. Це на 18,9% більше, ніж 2020 року.

Вдалим виявився і кінець року - вперше показник продажів перевищив позначку 900 електрокарів. Усього їх реалізували 928, що у півтора раза більше, ніж у грудні 2020 року. Також зазначається, що частка нових електрокарів зросла із 9,8 до 14,2%.

Топ-10 популярних брендів електромобілів в Україні:

  • Nissan – 2 227 проданих авто
  • Tesla – 1 670
  • Chevrolet – 802
  • Renault – 551
  • Volkswagen – 550
  • Hyundai – 363
  • Audi – 334
  • BMW – 250
  • Mercedes-Benz – 236
  • KIA – 154

Загалом на українському ринку 2021 року продавали 200 різних електричних моделей від 58 марок.

Найпопулярніші електромобілі в Україні за 2021 рік:

  • Nissan Leaf – 2 097 авто
  • Tesla Model 3 – 827
  • Chevrolet Bolt – 762
  • Tesla Model S – 394
  • Renault Zoe – 354
  • Audi e-tron – 271
  • Volkswagen e-Golf – 233
  • Hyundai Kona – 216
  • Tesla Model X – 210
  • Tesla Model Y – 179

Загалом в Україні поставлено на облік уже 33 607 електромобілів. Це вдвічі більше, ніж у сусідній Польщі.

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