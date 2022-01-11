Українці 2021 року придбали рекордну кількість електромобілів: топ-10 моделей

Попит у цьому сегменті зріс на майже 19 відсотків.
В Україні за підсумками 2021 року встановлено рекорд із купівлі електромобілів.
Про це повідомляє Федерація роботодавців автомобільної галузі.
Зазначається, що протягом минулого року українці купили 8 541 електромобіль, і це найкращий показник за всю історію країни. Це на 18,9% більше, ніж 2020 року.
Вдалим виявився і кінець року - вперше показник продажів перевищив позначку 900 електрокарів. Усього їх реалізували 928, що у півтора раза більше, ніж у грудні 2020 року. Також зазначається, що частка нових електрокарів зросла із 9,8 до 14,2%.
Топ-10 популярних брендів електромобілів в Україні:
- Nissan – 2 227 проданих авто
- Tesla – 1 670
- Chevrolet – 802
- Renault – 551
- Volkswagen – 550
- Hyundai – 363
- Audi – 334
- BMW – 250
- Mercedes-Benz – 236
- KIA – 154
Загалом на українському ринку 2021 року продавали 200 різних електричних моделей від 58 марок.
Найпопулярніші електромобілі в Україні за 2021 рік:
- Nissan Leaf – 2 097 авто
- Tesla Model 3 – 827
- Chevrolet Bolt – 762
- Tesla Model S – 394
- Renault Zoe – 354
- Audi e-tron – 271
- Volkswagen e-Golf – 233
- Hyundai Kona – 216
- Tesla Model X – 210
- Tesla Model Y – 179
Загалом в Україні поставлено на облік уже 33 607 електромобілів. Це вдвічі більше, ніж у сусідній Польщі.
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