Українці у воєнний час придбали майже 300 тисяч вживаних авто: топ-20 моделей із пробігом першого півріччя 2022-го

Ринок уживаних машин продовжує "жити", попри всі негаразди, які відбулися за перші шість місяців 2022 року.

Як відомо, протягом першої половини 2022 року український ринок легковиків пережив багато подій: повномасштабне вторгнення Росії, запровадження, а пізніше скасування «нульового» розмитнення, майже вийшли з паливної кризи, суттєву зміну курсу валют.

Всупереч усім стресам, українці від початку року придбали 285,5 тисячі вживаних легковиків на внутрішньому ринку, передає Інститут досліджень авторинку.

Якщо брати до уваги найпопулярніші автомобільні бренди за перші шість місяців 2022 року, то тут лідерство належить Volkswagen. Легковиків цієї марки українці придбали 35,7 тисячі , що становить 12,6% від загальної кількості.

На другому місці опинилася продукція російсько-радянського "ВАЗ" (7,8%, 22,2 тиисячі ). Проте частка цього бренду, якщо порівнювати з минулим 2021 роком, скоротилася (було 10,1%). Ці автомобілі поступово заміщуються вживаними легковиками світових брендів. Наприклад, частка того ж Volkswagen минулого року була меншою, на рівні 10,8%.

Третє місце посів Renault (6%, 17,1 тисячі ), а четверте — Skoda (5,6%). Першу п’ятірку замикає Ford із часткою 4,9% (13,9 тисячі). До топ-10 потрапили також автомобілі марок Toyota (4,8%), Opel (4,7%), Mercedes-Benz (4,6%), BMW (4,2%) та Hyundai (4,2%).

Щодо найпопулярніших моделей, то тут відбулися суттєві зміни порівно з аналогічним періодом 2021-го.

По-перше, Daewoo Lanos втратив лідерство, перемістився на другу позицію та поступився Volkswagen Passat. Таким чином "народним" автомобілем українців можна називати саме "німець": відтепер він очолює рейтинг як "свіжопригнаних" вживаних легкових авто з-за кордону, так і топ внутрішнього перепродажу.

Третє, четверте і п’яте місце місця посіли "старожили" рейтингів — Skoda Octavia, Volkswagen Golf та Renault Megane. Ще одна приємна зміна — в рейтингу стає все менше різного роду "ВАЗ". Із машин "Лада" в топ-20 залишилася лише одна представниця: "дев’ятка" (разом з її модифікацією 21099), що розмістилася на шостій позиції. Від сьомої до десятої сходинок розмістилися і раніше популярні серед українців Ford Focus, Skoda Fabia, Opel Astra і Chevrolet Aveo. Цікавіші зміни відбулися у другій десятці популярних легковиків першої половини 2022 року. Порівняно з рейтингом 2021 року, замість трьох "ВАЗ" — 2107, 2110 і 2106, до списку потрапили популярні моделі "свіжопригнаних" машин: BMW 3 Series, Audi A6 і Renault Scenic.

До вашої уваги повний список топ-20 моделей вживаних авто за підсумками першого півріччя 2022 року:

Фото: Інститут досліджень авторинку

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