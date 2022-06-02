Українці у воєнний період стали більше купувати нові авто: топ-10 марок та модель-бестселер за підсумками травня

Українці у воєнний період стали більше купувати нові авто: топ-10 марок та модель-бестселер за підсумками травня

В останній місяць весни 2022 року в Україні зріс попит на нові автомобілі.

Так, за підсумками травня український автопарк поповнили 2,5 тисячі нових легкових авто, що удвічі більше, ніж попереднього місяця. Однак це на 70% менше за результат травня минулого року.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що лідером травня стала марка Toyota. Впродовж місяця свою першу реєстрацію пройшли 411 машин цієї японської марки, що на 63% менше, ніж рік тому.

Друге місце у Renault, показник продажів якої порівнянj з травнем 2021 року зменшився на 73% - до 289 шт . Третю сходинку рейтингу посіла Skoda. За місяць 187 нових авто цього бренду поповнили український автопарк, це на 70% менше, ніж торік.

На четвертій позиції із 169 реєстраціями нових легкових авто марка Volkswagen. Відносно свого результату річної давнини реалізація автомобілів цієї марки в Україні впала на 57 відсотків. Замикає п’ятірку лідерів Hyundai – 161 авто (-61%).

Також до десятки найпопулярніших марок травня цьоuj роre потрапили: BMW – 133 (-47%); Nissan – 119 (-71%); KIA – 115 (-82%); Mitsubishi – 109 (-67%); Mercedez-Benz – 98 (-63%).

Бестселером місяця став автомобіль Toyota RAV-4, в активі якого 136 реєстрацій .

Всього від початку року свої перші реєстраційні номери отримали 14,9 тисячі нових легкових авто, що у 2,7 раза менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

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