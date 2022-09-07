Українці вдвічі збільшили інтерес до електромобілів: топ-5 "зелених" моделей серпня

Стало відомо, які електромобілі користувалися найбільшою популярністю на українському авторинку за підсумками останнього місяця літа 2022 року.

Так, за підсумками серпня, автопарк "зелених" машин поповнили 1 489 екземплярів .

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що подібний показник майже удвічі більше ніж торік. Утім, порівняно з липнем 2022-го, попит на BEV зменшився на 14%. Основну масу зареєстрованих у серпні електромобілів становили легкові авто - 1 397 (нових – 15, уживаних – 1 245).

Щодо найпопулярнішої моделі, то нею вкотре став Nissan Leaf. За місяць українську реєстрацію отримали 297 авто цієї машини.

Другий результат у Volkswagen ID.4 – 154. На третьому місці Volkswagen е-Golf – 150. Четвертим за популярністю став електромобіль Renault Zoe – 97. Замикає топ-5 серпневого ринку електромобілів Tesla Model 3 - в її заліку 60 реєстрацій.

Із 92 комерційних електромобілів, що отримали минулого місяця українські номери, 40 - були моделі Renault Kangoo Z.E.

Усього, за вісім місяців від початку року першу реєстрацію в Україні пройшли 7 366 тисяч одиниць автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення, що на 42% більше, ніж за аналогічний період 2021 року.

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