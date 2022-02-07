Українці відмовляються сплачувати за штрафи з камер автоматичної фіксації порушень ПДР

Минулого року система зареєструвала 2,6 млн штрафів на суму в понад мільярд грн.

Українці не надто поспішають сплачувати штрафи, які були зафіксовані автоматичної системою порушень ПДР.

За інформацією Опендатабот, платформи для роботи з відкритими даними, посилаючись на дані Національної поліції України, 2021 року система зареєструвала 2 584 779 штрафів. Сума досягла рекордної позначки у 1 029 217 060 гривень . Як наслідок, порівняно з попереднім роком, кількість зафіксованих порушень істотно збільшилася, також зросла частка неоплачених штрафів.

Зазначимо, що минулого року покриття системи розширилося — наразі порушення фіксуються 246 пристроями у 24 містах та 15 областях. Місця розміщення та адреси камер є на сайті МВС.

Найбільш активно водії зловживали своїми обов’язками у вересні, коли система фотовідеофіксації нарахувала майже пів мільйона порушень ПДР – 469 483, а найменше порушували правила дорожнього руху в лютому – 66 285.

Кількість усіх несплачених штрафів за порушення ПДР в Єдиному реєстрі боржників рік у рік збільшується. У 2021 році їхня кількість зросла на 19% та становить 1 327 440 штрафів. Водночас користь від камер щодо покращення безпеки дорожнього руху не відчувається – за 11 місяців 2021 року в Україні сталось 170 972 ДТП, що на 13,8% більше ніж за аналогічний період минулого року.

У звітному періоді було зафіксовано 55 791 ДТП, з них 785 інцидентів – із загиблими, та 5 988 – із травмованими. Лідером за кількістю аварій, як і раніше, є Київ та Київська область. Також високий рівень аварійності у Одеській, Дніпропетровській та Львівській областях. Найкраща ситуація на дорогах Луганської, Сумської та Кіровоградської областей.