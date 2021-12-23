Українці все частіше пересаджуються на дизельні автомобілі з-за кордону: які причини та наслідки

Українці все частіше пересаджуються на дизельні автомобілі з-за кордону: які причини та наслідки

Частка дизельних автомобілів зросла на 50%.

Українські водії оцінили надійність та економічність сучасних дизельних автомобілів. Тож таких машин на дорогах стає все більше.

Частка вживаних автомобілів, які працюють на дизельному пальному, що були ввезені з-за кордону впродовж липня-листопада 2021 року, зросла на 50%. Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Експерти зазначили, що таке збільшення показників може бути пов’язане з тим, що в той час тривала пільгова легалізація “євроблях”, тож більшість водіїв, яких влаштовували їх автомобілі їх розмитнили та підняли статистику. Схожі показники були у грудні 2019 року, тоді частка дизельних авто серед «свіжопригнаних» була більшою, ніж 40%.

Цього року виділяють кілька ключових факторів, які могли змінити ситуацію на ринку:

Легалізація «євроблях» - один із головних факторів різкого стрибка статистики. Більшість автомобілів з Європи потрапляють до нас саме з дизельними двигунами, тож коли їх поставили на облік, логічно, що частка збільшилась.

Також на ці показники значно вплинув дефіцит та здорожчення вживаних автомобілів, через нестачу чіпів та напівпровідників. Так як, отримати нове авто дуже важко, люди намагаються придбати будь-який автомобіль у гарному стані та з невеликим пробігом.

Через дефіцит автомобілі за кордоном зросли у ціні, але бензинові подорожчали більше, ніж дизельні. Тож не дивно, що перекупники та автобізнесмени швидко почали забирати більш дешеві варіанти.

Ну і не треба забувати за автомобілі зі США. Їх частка зменшилась, а за специфікою тамтешнього ринку, більшість автомобілів має бензинові двигуни. Тож чим менше авто зі США тим більше на нашому ринку дизелів.

Та не треба забувати, що незабаром в Україні планується введення обов’язкового технічного огляду, тож, більшість дизельних колишніх “євроблях”, які вже забули, що таке сажовий фільтр просто його не пройдуть. Тоді на українському автомобільному ринку з’являться справжні “американські гірки”

Нагадаємо, як зміниться в Україні життя водіїв у 2022 року: техогляд, штрафи, купівля авто.