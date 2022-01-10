Українці в грудні встановили рекорд із купівлі вживаних авто: топ-10 моделей із пробігом, які найчастіше обирали

Попит у цьому сегменті зріс на два відсотки.

В Україні за підсумками грудня 2021 року встановлено рекорд із купівлі вживаних автомобілів.

Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Зазначається, що результат останнього місяця — найвищий від 2014 року. Більше вживаних машин зареєстрували лише у липні 2020 року, коли покупці задовольняли відкладений попит після "локдауну" та зачинених сервісних центрів МВС.

Так, у грудні на вторинному ринку українці купили 149,6 тисячі легкових авто з пробігом. З цього числа — 100,2 тисячі внутрішні перепродажі, 49,4 тисячі — перші реєстрації легковиків, що прибули із-за кордону.

Порівняно з попереднім місяцем (листопадом 2021 року) загальний обсяг ринку зріс на 2%. Частка імпорту вживаних авто в структурі вторинного ринку зменшилася від 41,1% до 32,8%. Це — наслідок закінчення "пільгового" періоду митного оформлення так званих "євроблях". Тож, статистика грудня 2021 року нарешті показує більш реальну ситуацію на вторинному ринку, без впливу "євроблях", порівнюючи із червнем-листопадом. Порівнянно із груднем 2020 року, загальний об’єм ринку зріс на 24%. Також змінилася структура ринку на користь внутрішніх перепродажів: їхня частка зросла від 65,4% до 67,2%. Водночас кількісно вживаних авто продали на 21,6 тисячі більше.

Експерти вбачають у цьому декілька причин :

Збільшення активності на внутрішньому ринку може бути також наслідком прогнозів про можливе подорожчання вживаних автомобілів у 2022 році.;

Зростання кількості внутрішнього перепродажу може бути індикатором поступової "детінізації" цього сегменту. Українці все більше надають перевагу офіційному переоформленню авто популярним раніше "продажем за довіреністю" чи "за техпаспортом";

Частину проданих в грудні вживаних легковиків можуть складати колишні "євробляхи". Українці часто виставляли на продаж такі машини одразу після митного оформлення;

Об’єм місячного "чистого" імпорту (без впливу "євроблях") становить близько 50 тисяч легковиків з пробігом в місяць. Це — доволі високий результат, враховуючи світові тенденції щодо дефіциту та здорожчання вживаних машин. Високий інтерес українців до таких авто сприяє розвитку бізнесу в цьому сегменті та позитивній динаміці ринку, адже значну частину "свіжоімпортованих" авто привозять для перепродажу.

Окрім того, в грудні змінився такий показник, як середній вік авто: це значення склало 11,3 року, у той час, як у листопаді на першу реєстрацію подавали автівки з середнім віком 14,1 року. Це позитивна зміна, як і те, що без уже колишніх "євроблях" знижується частка дизельних автівок в структурі імпорту — від 48,3% у листопаді до 37,6% у грудні. Також тепер й інший лідер - Volkswagen Passat поступився цим званням Volkswagen Golf.

Отже, до вашої уваги топ-10 моделей із пробігом, які найчастіше ввозили українці з-за кордону:

Volkswagen Golf — 2 610;

— 2 610; Volkswagen Passat — 2 552;

— 2 552; Skoda Octavia — 2 217;

— 2 217; Renault Megane — 1 894;

— 1 894; Ford Focus — 1 529;

— 1 529; Renault Scenic — 1 388;

— 1 388; Opel Zafira — 1 184;

— 1 184; Opel Astra — 1 075;

— 1 075; Skoda Fabia — 986;

— 986; Volkswagen Touran — 923.

Таким чином, на відміну від ринку нових авто, на вторинному ринку ми вкотре спостерігаємо усталені тренди, з незначними змінами інтересів покупців, принаймні щодо вибору окремих моделей, проте цього не можна сказати про способи купівлі та продажу.