Українці завдяки нульовому розмитненню ввезли вже понад 140 тисяч авто: топ-10 моделей та скільки на них заощаджено

Українці завдяки нульовому розмитненню ввезли вже понад 140 тисяч авто: топ-10 моделей та скільки на них заощаджено

У період від 9 квітня до 6 червня до України було ввезено 140 310 автомобілів.

Як бачимо, режим "нульового розмитнення" під час ввезення європейських автомобілів до України під час воєнного стану продовжує діяти в країні.

Відповідні дані у своєму Telegram-каналі навів народний депутат Ярослав Железняк.

Так, за його словами, на цій процедурі українці зуміли заощадити 15,4 млрд грн . Железняк також наголосив на тому, що темпи ввезення на день у червні почали падати. Приблизно щодня їде вже 2 650 авто. Раніше подібна цифра становила 4-5 тисячі машин.

Щодо митниць, то найбільше заїхало через Волинську митницю – близько 36 тисяч авто. Середній вік імпортованих від квітня до травня авто з пробігом становить 14 років.

Десятка найпоширеніших авто, ввезених з-за кордону, має такий вигляд:

Volkswagen Passat – 7 020;

Volkswagen Golf – 6 510;

Renault Megane – 5 716;

Skoda Octavia – 4 558;

Ford Focus – 3 023;

Volkswagen Touran - 2 882;

Audi A6 – 2 813;

Audi A4 – 2 770;

Opel Zafira – 2 665;

Opel Astra – 2518.

Усього з початку року на українські номери перейшли 180,2 тисячі вживаних легкових авто, що на 13% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Додамо, що на початку квітня Верховна Рада звільнила від митних платежів усі транспортні засоби, що ввозяться до країни. Українців звільнили від сплати ПДВ, акцизу та ввізного мита під час розмитнення автомобілів. Закон про "нульове розмитнення" дозволяє без сплати податків ввозити в Україну транспортні засоби на час дії військового стану - поки що, це до 23 серпня.

Це було зроблено для того, щоб швидко доставити автомобілі для армії, тероборони та всіх гуманітарних і військових потреб. А також, щоб відновити автопарк простих українців, чиї автомобілі були знищені у результаті бойових дій.

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