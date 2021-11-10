Українці звернулися до Зеленського щодо подовження пільгового розмитнення "євроблях": що вимагають

Легалізувати подібні авто можна до 10 листопада включно.

Українці все ще не втрачають надії подовжити термін пільгового розмитнення автомобілів на європейській реєстрації.

Так, на офіційному сайті президента України Володимира Зеленського з'явилася відповідна петиція "Доступне розмитнення для всіх", яка була зареєстрована від 2 листопада.

Автори просять продовжити пільгове розмитнення на пів року – до 15 березня 2022 року, а також дозволити оформляти авто, ввезені до 31 грудня 2021 року.

До того ж ініціатори петиції наголошують на необхідності розглянути законопроєкт №3704, який передбачає рівні умови розмитнення для всіх громадян. У документі вказані інші вимоги:

передбачити пільгові умови розмитнення для окремих категорій громадян – учасників АТО, інвалідів, багатодітних сімей тощо;

дозволити розмитнення "на нормальних умовах" гібридних авто, мікроавтобусів зі стандартом нижче за "Євро-5";

дозволити розмитнення авто стандарту "Євро-1", які вже ввезено до України.

До закінчення збирання підписів під петицією залишилося 85 днів. Станом на 10 листопада її підтримали понад 1 100 громадян із 25 000 необхідних.

Як відомо, від 15 травня в Україні набув чинності закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо справляння податків і зборів, інших обов'язкових платежів, об'єктом оподаткування яких є транспортні засоби" № 1402-ІХ. Закон ще 12 травня був підписаний президентом Зеленським разом із іншим - "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України" № 1403-ІХ.

Згідно з документами, вживані автомобілі з європейською реєстрацією, старші п'яти років, які були ввезені на територію Україні до кінця 2020 року, оподатковуються за пільговою ставкою податку на додану вартість та акцизного податку.

Так, на пільгове митне оформлення дається 180 днів від моменту набрання чинності законами. Учасники АТО/ООС матимуть змогу скористатися пільговим розмитненням протягом 270 днів.

Додамо, що пільгове розмитнення автомобілів на європейській реєстрації завершується 10 листопада .

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