Українцям дали важливі поради, як не потрапити на шахраїв під час покупки авто із США

Українцям дали важливі поради, як не потрапити на шахраїв під час покупки авто із США

Ці знання допоможуть зекономити свої гроші, нерви та час.

В Україні за останні роки стала дуже популярна купівля вживаних автомобілів із США. Проте часто трапляються випадки, що цим займаються шахраї.

Через це українці іноді взагалі не отримують авто, або воно приїжджає поламане, хоча обіцяли на ходу. На YouTube-каналі Bihus.Info дали декілька порад, які варто знати перед купівлею американської машини.

Під час купівлі автомобіля із США не варто спокушатися на дуже дешеві пропозиції. Часто такі моделі можуть виявитися побитими та поламані, через що доведеться витратити на них ще більше грошей. Тому краще подивитися на аналогічні варіанти на українському ринку.

Також не радять вестися на рекламу в інтернеті та блогерів, які радять невідомих посередників. Краще знайти людину чи компанію, яка буде робити викуп, через тих, хто мав позитивний досвід та користувався їхніми послугами

Крім того, поцікавтеся офіційними документами про закордонну машину. Таку інформацію можна придбати через спеціальні сервіси. Вони розкажуть вам про стан авто, його пробіг, історію обслуговування та ДТП.

Варто дізнатися і куди саме підуть ваші гроші за машину. В ідеалі компанія дасть офіційні реквізити аукціону, на які ви маєте переслати гроші за автомобіль та комісію. Це можна зробити і самому.

Раніше повідомлялося, що вживані автомобілі з-за кордону стало невигідно ввозити до України.

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