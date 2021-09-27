Українцям дозволили оформляти перереєстрацію купівлі та продажу авто в режимі онлайн

Українцям дозволили оформляти перереєстрацію купівлі та продажу авто в режимі онлайн

Витрачати час на сервісні центри МВС тепер не потрібно.

Відтепер оформляти перереєстрацію купівлі та продажу авто в Україні можна в режимі онлайн.

Це передбачено постановою Кабміну, яке було ухвалено 22 вересня . Відповідна норма набуде чинності за шість місяців після опублікування цього рішення, передає UBR.

Згідно з пояснювальною запискою, українцям таким чином спростять перереєстрацію транспортних засобів за договором купівлі-продажу, яка зараз відбувається в сервісному центрі МВС і займає багато часу.

Так, процедура оформлення електронних документів на авто передбачає наступне:

авторизацію продавця і покупця в електронному кабінеті водія (реєстр єдиної інформаційної системи МВС або Єдиний держпортал електронних послуг);

заповнення договору в режимі онлайн;

підписання документа за допомогою кваліфікованої електронного підпису сторонами договору.

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Відомості про власника транспорту і сам автомобіль автоматично перевірять за реєстрами і баз даних на відсутність обмежень для продажу.

"У випадку, якщо за результатами такої перевірки будуть встановлені факти перебування транспортного засобу або фізособи в розшуку, наявності відповідних обмежень або зобов'язань, договір не укладається", - сказано в тексті.

Раніше розповідалося про те, що українським автомобілістам розширять функціонал "кабінету водія".

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