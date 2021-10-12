Українцям пояснили, які послуги можна отримати в територіальних та регіональних сервісних центрах МВС

Громадяни плутають обидва центри між собою, тому у ГСЦ розповіли різницю між ними.
У Головному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ України пояснили, які послуги можна отримати у територіальних та регіональних СЦ.
Про це йдеться на сторінці ГСЦ у Facebook.
У територіальний сервісний центр МВС звертаються, коли треба скласти іспит для отримання права керування транспортним засобом, обміняти чи відновити національне посвідчення водія та отримати міжнародне посвідчення водія.
Також у ТСЦ можна зареєструвати чи перереєструвати транспортний засіб, замовити довідку про несудимість та отримати інші довідки.
У регіональний сервісний центр звертаються, коли треба отримати ДОПНВ-свідоцтва про підготовку водіїв, здійснити облік суб’єктів господарювання, що займаються оптовою та роздрібною торгівлею транспортними засобами та здійснити контроль за відповідністю конструкції, комплектації та обладнання транспортних засобів, номерних знаків нормам і стандартам.
Крім того, туди можна звернутися, якщо треба здійснити контроль за підготовкою спеціалістів у навчальних закладах та провести акредитацію закладів з підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації водіїв та атестації їх спеціалістів.
Раніше повідомлялося, що в Україні запрацювала можливість особисто обрати номерний знак через Мережу.
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