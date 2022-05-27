Українець сховав у автомобілі понад 1 млн грн та намагався вивезти їх за кордон

Українець сховав у автомобілі понад 1 млн грн та намагався вивезти їх за кордон

На митному посту "Лужанка", що на українсько-угорському кордоні, закарпатські митники попередили спробу вивезення понад одного мільйона гривень до Євросоюзу.

Порушником виявився український перевізник, який в обхід митного законодавства наважився на правопорушення та й ще з приховуванням великої суми коштів від митного контролю.

Про це повідомляє Закарпаття онлайн.

Так, вирушаючи до країн ЄС в якості перевізника гуманітарної допомоги, 43-річний водій автомобіля марки Toyota під час митних формальностей свідомо обрав "зелений коридор", аби найшвидше пройти перевірку. Адже обрання цієї форми проходження митного контролю декларує правомірні наміри громадян перетнути кордон.

Утім, інспектори-оперативники провели поглиблений огляд транспортного засобу та виявили не задекларовані ані письмо, ані усно мільйон сто тисяч гривень. Їх чоловік заздалегідь сховав у салоні авто у бардачку за декоративною обшивкою. На момент виявлення національної валюти жодних дозвільних документів на переміщення через кордон такої великої готівки громадянин України при собі не мав.

Зазначені дії містять ознаки митного правопорушення за ч.1 статті 433 Митного кодексу України, відповідно відносно водія складено протокол про ПМП.

Наразі виявлені 1,1 млн грн, а також іномарка, що використовувалася для незаконного переміщення коштів з приховуванням від митного контролю, орієнтовною вартістю 180 тис грн, вилучено до рішення суду, повідомляє пресслужба Закарпатської митниці.

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